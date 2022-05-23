شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يلمح إلى تولى أحمد كشرى تدريب المصرى خلفا للشعبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح الإعلامي أحمد شوبير، إلى عودة أحمد كشري مدرب الانتاج الحربي، إلى الدوري المصري الممتاز من جديد، عبر توليه تدريب أحد الفرق الجماهيرية، وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على تويتر: أحمد كشرى يعود من جديد للدورى الممتاز مع نادي جماهيرى.



شوبير

ويعقد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين، وذلك لتحديد مصير معين الشعباني المدير الفني للفريق البورسعيدي، والذي أخطر ا؟لإدارة برغبته في الرحيل بعد تراجع النتائج وأخرها الهزسمة من فيوتشر بهدف نظيف في الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأكد علي الطرابيلي، أمين صندوق المصري، أن التحكيم من أهم أسباب تدهور نتائج الفريق البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة.

وقال الطرابيلي فى تصريحات تليفزيونية: "الأخطاء التحكيمية فى كل مباراة للمصري تؤثر على النتيجة، والمنظومة التحكيمية تدار بشكل خطأ وتقنية الفيديو أصبحت غير طبيعية على الإطلاق".

وأضاف: "التحكيم جزء من المنظومة، والفريق فقد العديد من النقاط بسبب ذلك، وترتيبنا فى جدول الدوري لتلك الأخطاء".