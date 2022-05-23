شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى نصف نهائي كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مواجهة ضد أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

موعد مباراة الزمالك أمام أسوان بكأس مصر الليلة

ويلعب الزمالك ضد أسوان فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، فى نصف نهائى كأس مصر للموسم الماضى 2021/2020 باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

الزمالك يخسر من الطلائع فى الدوري

واصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ترتيب الزمالك فى جدول الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 37 نقطة

فيوتشر - 34 نقطة

سموحة - 34 نقطة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك أسوان

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الزمالك وأسوان اليوم الاثنين بكأس مصر، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.