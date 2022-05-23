وزير الرياضة يشهد نهائى بطولة العالم للإسكواش.. والنهائى مصرى رجال وسيدات

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القاهرة - سامية سيد - صبحي… ريادة عالمية لأبطال مصر فى الإسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة العالم للإسكواش والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 الى 22 مايو الجاري، على الملعب الزجاجى داخل المتحف القومى للحضارة، بحضور الدكتور عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للإسكواش، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية، الدكتور عمرو السنباطى رئيس نادى هليوبوليس، حسين أباظة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولي، وماجد شريف، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة سوديك.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بوصول لاعبين مصريين للأدوار النهائية للبطولة، مؤكدًا أن اللاعبين المصريين مسيطرين وبقوة على الإسكواش، ومازالوا يكتبون أسمائهم فى سماء الإسكواش العالمي، مشيرًا أن المستوى الرائع الذى ظهر عليه خلال البطولة يدعو للفخر لكل اللاعبين المصريين المشاركين فى البطولة، وحافز لكل اللاعبين الصغار من أجل تحقيق المستحيل والوصول لأعلى مستوى ممكن لهم.

فيما أكد وزير الرياضة أن استضافة بطولة العالم للإسكواش فى مصر هو استكمال لمسلسل الانجازات المصرية فى استضافة أكبر وأقوى البطولات الدولية والعالمية على مستوى العالم والذى جاء بعد مجهود كبير وتطوير للبنية التحتية الرياضية فى مصر، بالإضافة إليىوضع خطة مدروسة للنهوض باللاعبين فى جميع الرياضات المختلفة من اجل التمثيل اللائق باسم ومكانة مصر الدولية وحصد العديد من الألقاب والبطولات التى يشارك فيها أبطالنا الرياضيين.

استطاعت نور الشربينى الحصول على لقب بطولة العالم للسيدات بعد تغلبها على نوران جوهر بنتيجة 1-3 فى الأشواط، تقدمت خلال المباراة نوران جوهر بالشوط الأول بنتيجة 11-7، لتعود نور الشربينى وتقلب المباراة لتفوز بالشوط الثانى والثالث والرابع بنتيجة 7-11 و 8-11، 7-11، لتحصل نور الشربينى على لقب البطولة للمرة السادسة فى تاريخها والرابعة على التوالي.

كما تمكن على فرج، من حصد لقب البطولة للرجال، بعد تغلبه على مروان الشوربجي، بنتيجة 2-3 فى الأشواط فى مباراة ماراثونية استمرت لمدة 74 دقيقة.

تقدم مروان الشوربجى فى الشوط الأول بنتيجة 11-9، ليعود على فرج ويعدل النتيجة بعد فوزه بالشوط الثانى 8-11.

وفى الشوط الثالث، تغلب مروان الشوربجى بنتيجة 11-7، ويعود من جديد على فرج ويفوز بالشوط الرابع بنتيجة 9-11.

لتصل المباراة الى شوط خامس واخير، يحسم فيها اللقب على فرج، بنتيجة 2-11، ويفوز بلقب البطولة للرجال.

وبذلك يتأهل كل من نور الشربينى وعلى فرج إلى نهائيات بطولة CIB PSA World Tour التى تستضيفها القاهرة فى شهر يونيو القادم، والتى تجمع أبطال العالم والفائزون فى جميع بطولات رابطة المحترفين.