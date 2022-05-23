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الطرابيلي: المصري فقد العديد من النقاط بسبب التحكيم

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القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق المصري، أن التحكيم من أهم أسباب تدهور نتائج الفريق البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة. 

 

وقال الطرابيلي فى تصريحات تليفزيونية: "الأخطاء التحكيمية فى كل مباراة للمصري تؤثر على النتيجة، والمنظومة التحكيمية تدار بشكل خطأ وتقنية الفيديو أصبحت غير طبيعية على الإطلاق". 

 

وأضاف: "التحكيم جزء من المنظومة، والفريق فقد العديد من النقاط بسبب ذلك، وترتيبنا فى جدول الدوري لتلك الأخطاء".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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