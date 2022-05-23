شكرا لقرائتكم خبر عن الطرابيلي: المصري فقد العديد من النقاط بسبب التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علي الطرابيلي، أمين صندوق المصري، أن التحكيم من أهم أسباب تدهور نتائج الفريق البورسعيدي خلال الفترة الأخيرة.

وقال الطرابيلي فى تصريحات تليفزيونية: "الأخطاء التحكيمية فى كل مباراة للمصري تؤثر على النتيجة، والمنظومة التحكيمية تدار بشكل خطأ وتقنية الفيديو أصبحت غير طبيعية على الإطلاق".

وأضاف: "التحكيم جزء من المنظومة، والفريق فقد العديد من النقاط بسبب ذلك، وترتيبنا فى جدول الدوري لتلك الأخطاء".