شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبة تأديبية وراء غياب محمد محمود عن مباريات الأهلى بعد خناقة مع موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أسباب غياب محمد محمود، لاعب خط وسط النادى الأهلى، عن مباريات فريقه الفترة الأخيرة، رغم جاهزيته الفنية ووجود غيابات عديدة فى مركزه، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "سألت الناس فى الأهلى ليه محمد محمود مش موجود فى قوائم مباريات الأهلى الأخيرة رغم الإصابات الموجودة للسولية وحمدى فتحى وأليو ديانج، قالولى إن اللاعب متعاقب".

وأضاف شوبير، "محمد محمود احتد فى النقاش مع موسيمانى أثناء رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف بدوري الأبطال، وانفعل على المدرب أثناء استفساره عن أسباب غيابه عن المشاركة رغم جاهزيته، ولأن موسيمانى مدرب هادئ مش من طبعه الدخول فى هذه النقاشات قرر على الفور استبعاد اللاعب وتوقيع عقوبة تأديبية عليه، وبالتالى كان خارج حسابات الفريق طوال الفترة الماضية".

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى، التي كان مقررا لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن إقامة المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.