الزمالك يتسلح بـ14 انتصارا في 22 مواجهة مع أسوان

القاهرة - سامية سيد - يخوض نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، تحديا جديدا عندما يلتقي بنادي أسوان، في مباراة الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر للموسم الماضى، والتي تقام فى التاسعة مساء الإثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتحفل مواجهات الزمالك وأسوان بالكثير من المتعة والندية والإثارة، حيث سبق والتقى الفريقان في 22 مباراة، جميعها جاءت بالدوري العام، وتعد هذه المرة الأولى التي يواجه خلالها نادي الزمالك، تماسيح النيل، في كأس مصر.

وجاء تاريخ مواجهات الفريقين كالتالي: