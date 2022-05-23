الارشيف / اخبار الرياضه

شاهد.. صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين في الدوري الإنجليزي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. صلاح يحتفل مع زوجته وابنتيه بعد تتويجه بجائزتين في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

احتفل النجم المصري محمد صلاح، مع زوجته وابنتيه، بتتويجه بجائزتي أفضل هداف وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

 

واستلم النجم المصري الجائزتين عقب نهاية المباراة التي تغلب فيها فريقه على وولفرهامبتون 3-1، أمس الأحد، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتسلم صلاح جائزة الحذاء الذهبي، التي تمنح لهداف "البريميرليغ"، بعدما تقاسمها مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وجائزة أفضل صانع أهداف، بعد مساهمته في تسجيل زملائه في لـ13 هدفا.

 

وظهرت زوجة صلاح، ماجي بالإضافة إلى ابنتيه مكة وكيان في ملعب "أنفيلد"، عقب نهاية مباراة "الريدز" وولفرهامبتون، للاحتفال مع النجم المصري بتتويجه بالجائزتين.

 

ورغم تتويجه بهاتين الجائزتين، فإن فرحة صلاح لم تكتمل بعدما فشل فريقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الذي خسره بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي قلب تأخره أمام أستون فيلا 0-2 في الجولة الأخيرة إلى فوز بنتيجة 3-2 في ظرف خمس دقائق.

 

ولدى صلاح فرصة أخرى للتتويج بلقب جديد مع ليفربول، الذي يواجه في الـ28 من الشهر الجاري نادي في نهائي مسابقة .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا