ماكس فيرستابن يتوج بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

توج ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول بسباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات



وفاز فيرستابن بالسباق لينتزع صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مستفيدا من انسحاب شارل لوكلير سائق فيراري بسبب مشكلة في المحرك.

فضلا عن ذلك، خطف فريق ريد بول صدارة بطولة الصانعين بعد احتلال سائقه المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الثاني خلف زميله الهولندي.

وأنهى جورج راسل سائق مرسيدس السباق في المركز الثالث متقدما على كارلوس ساينز سائق فيراري وزميله لويس هاميلتون.

وكان لوكلير انسحب في اللفة 27 من أصل 66 بسبب مشكلة في المحرك.