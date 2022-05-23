مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تُوج فريق مانشستر سيتي يُتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوز مثير على أستون فيلا.



وفاز مانشستر سيتي على أستون فيلا بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب الاتحاد، في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أستون فيلا افتتح التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق ماتي كاش، قبل أن يضيف فيليبي كوتينيو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وبينما كان الجميع يعتقد أن اللقب ضاع من مانشستر سيتي، نجح الفريق السماوي في تسجيل 3 أهداف في 5 دقائق فقط، لينجح في حسم اللقب لصالحه.

وقلص إلكاي جوندوجان الفارق في الدقيقة 76، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة 78، ليسجل جوندوجان الثالث في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يفوز فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، والرابعة في آخر 5 سنوات.

وحسم مانشستر سيتي صراعه مع ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك رغم فوز ليفربول على ولفرهامبتون بنتيجة 3-1 في نفس الجولة.

مانشستر سيتي اعتلى عرش الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 93 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الذي حل في المركز الثاني.