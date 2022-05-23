ميلان يتوج بطلا للدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

توج ميلان رسميا بطلا لمسابقة الدوري الإيطالي عقب فوزه الكبير على مضيفه ساسولو 3-0.



المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد على ملعب " مابي" معقل ساسولو، ضمن الجولة رقم 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

واستطاع ميلان حسم اللقاء مبكرا في الشوط الأول عبر ثلاثية سجلت بواسطة الفرنسي أوليفييه جيرو (هدفين) والإيفواري فرانك كيسي في الدقائق 17، 32 و36.

وبذلك، حقق ميلان لقب الدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه، معادلا الجار إنتر في الوصافة.

فضلا عن ذلك، فإن ميلان حقق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب طويل، وتحديدا لأول مرة منذ عام 2011، منتزعا اللقب من الجار إنتر الذي فاز به الموسم الماضي.

وبذلك، أنهى ميلان البطل، المسابقة في الصدارة برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر، الذي حقق فوزا معنويا على ضيفه سامبدوريا في الجولة الأخيرة بثلاثية دون رد.