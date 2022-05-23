عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا جديد يذكر.. نور الشربيني وعلي فرج يحتكران بطولة العالم للاسكواش

الإثنين 23 مايو 2022

الخليج 365

احتفظ المصريان علي فرج ونور الشربيني بلقب بطولتي العالم للاسكواش للرجال والنساء التي أقيمت في متحف الحضارات بمصر.



وتوج علي فرج ببطولة العالم للرجال للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه، بعد فوزه على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا (الأحد) بنتيجة 3-2.

وتمكن فرج، المصنف الثاني عالميا، من الفوز على الشوربجي في النهائي للعام الثاني على التوالي، حيث كان تغلب عليه 3-1 العام الماضي في البطولة التي استضافتها شيكاغو.

واحتاج فرج (30 عاما) إلى 74 دقيقة من أجل حسم الفوز بالمباراة، بنتائج 9-11 و11-8 و7-11 و11-9 و11-2، ليتساوى مع مواطنه رامي عاشور في مرات التتويج باللقب بواقع 3 ألقاب لكل منهما، متأخرين بلقب واحد عن مواطنهما عمرو شبانة.

ويعد هذا هو اللقب رقم 13 لمصر في منافسات الرجال ببطولة العالم، حيث باتت تتأخر بلقب واحد عن الرقم القياسي المسجل باسم باكستان.

وعلى صعيد بطولة العالم للسيدات، توجت نور الشربيني باللقب للمرة السادسة في تاريخها والرابعة على التوالي، بعد فوزها على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1.

وباتت نور الشربيني على بعد لقبين فقط من معادلة رقم الأسطورة الماليزية نيكول ديفيد، الأكثر تتويجا ببطولة العالم للسيدات على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب.

يذكر أن هذا النهائي كان الثامن لنور الشربيني في مشوارها في بطولة العالم، والسابع على التوالي، حيث إنها لم تتغيب عن المباريات النهائية للبطولة منذ 2015.