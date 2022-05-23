التصعيد ضد الكاف ودعم الجماهير المتجهة للمغرب.. قرارات عاجلة من مجلس إدارة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن نتائج اجتماعه الذي عقد مساء، الأحد، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والذي استعرض كافة الأمور الخاصة بمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في الـ 30 من مايو الجاري.

وجاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة، كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى «كاف» منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها. وتطرق المجلس أيضًا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي، بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية، وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام المقبلة.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:

- الاستمرار في دعوى النادي القضائية أمام المحكمة الرياضية الدولية أيًّا كانت التداعيات المقبلة (سلبًا أو إيجابًا)، لإرساء مبدأ العدالة بعيدًا عن أية خلافات «وهمية» مع أندية شقيقة يتحدث البعض عنها، خاصة أن الاتحاد الإفريقي لم يرد على الطلبات المشروعة للنادي والتي تم إرسالها إلى «كاف» منذ أربعة أيام.

- دعم النادي لرحلة اليوم الواحد لجماهير الأهلي الراغبة في السفر إلى المغرب لمساندة الفريق، بواقع ثلاثة آلاف جنيه عن كل فرد من المسافرين، ويقوم النادي بسداد هذا المبلغ لشركتي السياحة الوطنيتين "لاكي تورز وماستر ترافيل" واللتين تم تفويضهما من النادي بهذا الأمر. ووجه مجلس الإدارة الشكر والتحية للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة لتفهمه وموافقته على أن تتحمل خزينة النادي المبلغ المشار إليه.

- الرفض القاطع لمحاولات البعض إثارة خلاف مع نادي الوداد المغربي الشقيق، والتأكيد على ما جاء في الاجتماع السابق لمجلس الإدارة بأن الخلاف القائم حاليًّا مع الاتحاد الإفريقي فقط، والذي جاءت حيثيات قراره الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية متناقضة.. وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطه بكل الأندية المغربية الشقيقة ومسئوليها.

- تكليف محمود الخطيب بترؤس بعثة فريق الكرة في النهائي الإفريقي وترك تحديد موعد سفر الفريق لرؤية الجهاز الفني.