عصام عبدالفتاح: مباراة القمة بحكام أجانب حتى الآن.. وتلقينا اعتذارًا من ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك سيديرها حكام أجانب.

وقال عبدالفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: " مباراة القمة حتى الآن ستكون بحكام أجانب والأهلي طلب استقدام حكام من الدوريات الخمس الكبرى وألمانيا اعتذرت".

وأضاف:" ليس شرطا أن يكون أفضل الحكام من هذه الدوريات الخمس الكبرى وتقييمى للحكام المصريين في الدوري 8 من 10 ".

وانتقل للحديث عن الجدل الدائر بعد مواجهة الأهلي وإنبي الأخيرة بالدوري قائلا: "إنبي معترض على إيه في مباراة الأهلي؟ ومن قال أن إنبي خسر بفعل فاعل يجب أن يحاسب من لجنة المسابقات".

وواصل: " الأهلي لم يكن له ركلة جزاء في مباراة إنبي، وهدفه الأهلي الثاني صحيح ".

وأتم: "لو عصام عبدالفتاح هو المشكلة أرحل عن منصبي على الفور واتحدث بكل مصداقيه، والأزمة الحالية مفتعلة مليون % ولدينا أخطاء ونعمل بشكل احترافي، وسيظل التحكيم الحلقة الأضعف في المنظومة حتى تحدث وقفة".