ملف الخليج 365.. مانشستر سيتي يتوج بالدوري الإنجليزي.. وتأجيل لقاء الأهلي وإيسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بعد صراع طوال الموسم مع ليفربول، كما فاز محمد صلاح بلقب هداف المسابقة مناصفة مع سون لاعب توتنهام.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

كرة سلة.. الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا

"التمسك بنصف سعة الملعب".. 5 قرارات للأهلي قبل نهائي الأبطال

الزمالك يظل في الصدارة.. الاتحاد يعود للانتصارات بهدف قاتل أمام بيراميدز

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال بفوز صعب على أوليمبيك خريبكة

للمرة السادسة.. نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش للسيدات

رسمياً.. رابطة الأندية تُعلن تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني

فيوتشر يهزم المصري بصعوبة ويدخل المربع الذهبي للدوري

قائمة الزمالك لمباراة أسوان بكأس مصر

بعد غياب 11 عامًا.. ميلان يتوج بطلًا للدوري الإيطالي

مانشستر يونايتد يتأهل للدوري الأوروبي رغم الخسارة.. وهبوط بيرنلي

توتنهام يضرب نوريتش بخماسية ليتأهل للأبطال.. وأرسنال إلى الدوري الأوروبي

الصراع ينتهي.. صلاح وسون يتقاسمان الحذاء الذهبي

مانشستر سيتي يحول تأخره لانتصار مثير على أستون فيلا ويتوج بلقب الدوري الإنجليزي