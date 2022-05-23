رئيس لجنة الحكام: "عليا الطلاق ما قلت للحكام يطردوا عبد الحفيظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لا يوجد سخط ضد التحكيم المصري كما يروج البعض، لافتا أن الحديث عن وجود أخطاء في الدوري كلام غير صحيح.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" التحكيم وصل لكأس العالم والمنتخب لم يصل، عندنا أخطاء مثل كل الناس، المنتخب وصل كام مرة إلى كاس العالم ؟ ،نريد أن نتحدث بموضوعية".

وأضاف: "أنا لا اتحدث عن دعم التحكيم، فالتحكيم معاه ربن، بعدما تم الإشادة بالحكم المصري محمد عادل الذي ادار القمة الماضية خرجوا بعد ذلك وانتقدوه بسبب كلمة احتواء رغم ان الكلمة موجودة في القانون".

وتابع: "محمد عادل من أفضل 3 حكام مصريين أداروا مباراة القمة، والاحتواء موجود في قانون كرة القدم، والتحكيم هيفضل الحلقة الأضعف في الكرة المصري".

وواصل: " عليا الطلاق بالتلاتة ما قولت للحكام لو سيد عبد الحفيظ قام من الدكة أطردوه، الحكم يقوم بدوره ولا أحد يتدخل في عمله".

وأتم تصريحاته : "لو أجبرت حكم يعمل شيء خطأ ابقى شخص غير محترم ، هو بيحكم بما يراه، ولا اقدر ان اتدخل في عمل اصغر حكم في مصر، طول ما الحكام عندنا يتعرضوا لضغوط عمرنا ما هننجح".