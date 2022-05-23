الزمالك يسعى لنسيان إخفاق الدوري بمواجهة أسوان في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

يستعد نادي الزمالك، لمواجهة فريق أسوان، في نصف نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2020-2021).

ويلتقي الزمالك بنظيره أسوان، مساء الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب استاد المقاولون العرب.

ويرغب الزمالك عندما يواجه أسوان، أن يصالح جماهيره ويتخطى إخفاقه في بطولة دوري WE المصري، بعدما تلقى هزيمتين متتاليتين أمام إنبي وطلائع الجيش.

ويريد الزمالك تحقيق الفوز على أسوان من أجل حجز بطاقة التواجد في نهائي كأس مصر وإضافة بطولة جديدة من كأس مصر لخزائن النادي.

ولم يتحدد الطرف الثاني لنهائي كأس مصر، حيث سيتم إقامة الدور ربع النهائي بين الأهلي وبيراميدز، فيما ينتظر فريق بتروجيت الفائز منهما في الدور نصف النهائي.

واستعاد جوسفالدو فيريرا مدرب نادي الزمالك، خدمات محمد عبد الشافي ليدعم الجبهة اليسرى، في المقابل شهدت القائمة غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد والتونسي حمزة المثلوثي.

وضمت قائمة الزمالك كل من: محمد أبو جبل - محمد عواد - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود حمدي "الونش" - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام – محمد عبد الشافي - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بنشرقى - أحمد سيد "زيزو" - أيمن حفنى - سيف جعفر - عمر السعيد - سيف الجزيري.

وعلى الجانب الأخر، يريد نادي أسوان تأكيد أحقيته في التواجد في الموسم المقبل ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حجز بطاقة الصعود إلى البطولة، وتحقيق المفاجأة والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

بطاقة المباراة:

الفريقان: الزمالك وأسوان.

الحدث: نصف نهائي كأس مصر.

التوقيت: 9:00 مساءً.

الملعب: إستاد المقاولون العرب.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1