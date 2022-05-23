علي فرج بطلاً للعالم للإسكواش للمرة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

توج علي فرج المصنف الثاني عالميا ببطولة العالم للإسكواش للمرة الثالثة في تاريخه بعد الفوز على محمد الشوربجي المصنف الثالث عالميا في المباراة النهائية.

ويعد هذا اللقب هو الثالث لعلي فرج خلال مشواره في بطولة العالم للإسكواش لمنافسات فردي الرجال.

وكان علي فرج قد توج بلقب بطولة العالم للإسكواش في نسخة 2020-2021 على حساب الشوربجي، ليكرر ما فعله العام الماضي مرة أخرى هذا العام ويتمكن من الحفاظ على لقبه على حساب مواطنه محمد الشوربجي.

وبذلك يعادل علي فرج مواطنه رامي عاشور الذي حقق لقب البطولة 3 مرات من قبل، كما يفصله لقب واحد عن معادلة عمرو شبانة الذي توج بالبطولة 4 مرات من قبل.

وتغلب علي فرج حامل اللقب على محمد الشوربجي في نهائي البطولة الذي أقيم في متحف الحضارات في مصر بنتيجة 3-2، في إمبارات إمتدت إلى 74 دقيقة.

وتقدم محمد الشوربجي في الشوط الاول بنتيجة 11-9، ثم عادل علي فرج النتيجة بعد الفوز بالشوط الثاني بنتيجة 11-8، لكن الشوربجي تقدم من جديد في المباراة وحسم الشوط الثالث لصالحه 11-7ن ليتقدم في المباراة بنتيجة 2-1.

ثم عادل علي فرج المصنف الثاني عالميا النتيجة بعد الفوز بالشوط الرابع بنتيجة 11-9، قبل أن يحسم المباراة لصالحه بعد فوزه بالشوط الخامس بنتيجة 11-2، لينهي فرج المباراة لصالحه.