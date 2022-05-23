الزمالك يظل في الصدارة.. الاتحاد يعود للانتصارات بهدف قاتل أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استعاد فريق الاتحاد السكندري طريق الانتصارات بفوز ثمين تحقق على حساب بيراميدز بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة الـ20 بمسابقة دوري We المصري.

وسجل الهداف الأنجولي مابولولو هدف الاتحاد ليقود فريقه للفوز بعد الخسارة في آخر جولتين أمام سموحة (5-2) ثم فيوتشر بنتيجة (4-3).

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 22 نقطة في المركز الـ12، ليحقق "الأخضر" انتصاره الثاني مع عماد النحاس.

في المقابل، تعرض بيراميدز لخسارة رابعة ليظل الفريق في المركز الثاني برصيد 39 نقطة ويهدر فرصة الوصول للصدارة والذي يتواجد فيه نادي الزمالك برصيد 41 نقطة.

تفاصيل المباراة

شريف إكرامي في الدقيقة الخامسة ارتدى قفاز الإجادة بعد تصديه فرصتين من الأنجولي مابولولو لتتحول الكرة في النهائية لضربة ركنية.

وفي الدقيقة السادسة واصل إكرامي تألقه وتصدى كرة ببراعة بعد رأسية من البوركيني سعيدو سيمبوري لتظل النتيجة (0-0) بين الفريقين.

وفي الدقيقة 33، حاول خالد الغندور من كرة رأسية أن يسجل في شباك الاتحاد بعد تشتيت شريف إكرامي للكرة لكن لا جديد بعد مرور الكرة بجوار القائم الأيمن.

وحاول علي جبر في الدقيقة 46 أن يسجل هدف بيراميدز الأول من كرة رأسية تمر الكرة أعلى المرمى، قبل أن يسدد إبراهيم حسن لاعب الاتحاد السكندري كرة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها إكرامي.

وحاول خالد الغندور في الدقيقة 55 أن يسجل بعد حصوله على كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد إلا أن الكرة تلمس الشباك الخارجية.

أحمد يحيى حارس الاتحاد في الدقيقة 61 أنقذ مرماه من هدف لبيراميدز بعد تسديدة من إبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء إلا أن النتيجة تظل سلبية.

وعاد أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري لينقذ فريقه بعد تسديدة من عبد الله السعيد من جهة اليسار لتتحول لركنية في الدقيقة 66.

ولجأ عبد الله السعيد قائد بيراميدز لسلاح التسديد من أجل الوصول لشباك "زعيم الثغر" لكن تمر الكرة أعلى مرمى الاتحاد ثم يسقط أحمد يحيى لإهدار بعض الوقت.

وبعد 83 دقيقة، استطاع المهاجم الأنجولي مابولولو أن يسجل هدف الاتحاد من كرة رأسية بعد عرضية من السيد سالم، ليتقدم "زعيم الثغر" وتصبح النتيجة (1-0).

بيراميدز هدد مرمى أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندري في الدقيقة 89 عن طريق إبراهيم عادل، إلا أن حارس الاتحاد يواصل الحفاظ على مرماه.

تشكيل الاتحاد السكندري: أحمد يحيى - محمود شبانة - السيد سالم - كريم يحيى - صبري رحيل - سعيدو سيمبوري - مورو - خالد الغندور - مروان عطية - إبراهيم حسن - مابولولو.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي - عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف.