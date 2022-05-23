رسمياً.. رابطة الأندية تُعلن تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الأندية المصرية، تأجيل مباراة الأهلي وايسترن كومباني بشكل رسمي.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الأهلي وايسترن كومباني ضمن منافسات الجولة 14 من دوري we المصري، في الـ25 من شهر مايو الجاري.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الفريقين إلى 15 يونيو المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي WE السلام.

ويأتي قرار تأجيل مباراة الأهلي أمام ايسترن كومباني، بسبب خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ30 من الشهر الجاري أمام الوداد المغربي.

وجاء نص بيان رابطة الأندية كالتالي: