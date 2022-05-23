الامارات | «هياب الزمان» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن «هياب الزمان» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت المحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أول من أمس، في مضمار بيملكو الرملي العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ29 لعام 2022.

ونجح الجواد هياب الزمان المنحدر من (هلال الزمان/ ماي شيلبي كوبرا بنت كولينو) في اقتناص لقب الكأس الغالية التي شهدت مشاركة نخبة مرابط الخيل العربي في أميركا في السباق الذي أقيم لمسافة 1770 متراً «الفئة الأولى» للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه (100 ألف دولار أميركي).

وقال بيان صحافي: «نجحت الكأس الغالية في تأكيد مكانتها المرموقة وسمعتها الرائدة في أعرق السباقات العالمية، واستطاعت تسجيل منجزات مهمة للإمارات، والارتقاء بسباقات الخيل العربية للمصاف العالمية، بعد أن أقيمت ضمن برنامج النسخة 147 لمهرجان بريكنس ستيكس الشهير (التاج الثلاثي الأميركي)، الذي تضمن 14 سباقاً، وحظي بمتابعة جماهيرية تخطت 100 ألف متفرج، إلى جانب ما شهده من اهتمام إعلامي في ظل البث التلفزيوني المباشر لأغلب القنوات الأميركية، ومنصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في تعزيز شراكة الكأس الغالية وملاك الخيل في أميركا، وترسيخ تألقها الكبير في المضامير الأميركية وسباقاتها العالمية».

وأقيم الحدث امتداداً لرؤية ونهج المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في المضامير العالمية كافة.

وتمكن الجواد هياب الزمان من فرض جدارته واستحقاقه باللقب في ظل صدارته مجريات السباق منذ الانطلاقة حتى النهاية، ليحقق فوزاً مريحاً مكّنه من قطع مسافة السباق بزمن 1:55:70 دقيقة، ويعود (هياب الزمان) للملاك ميير، سوزان سي، جيمس أي، وذلك بإشراف المدرب جيرمايس كاسترو، وتحت قيادة الفارسة كارلو سيدينو، فيما حل بالمرتبة الثانية (كويك ساند) بطل نسخة 2018 المنحدر من نسل (بيرنينج ساند/ تريفس سيلكي) للمالك بيتي جي، جوزيف، جيلز، وتحت إشراف وقيادة المدرب والفارس جيرنستو توريس، في حين جاء بالمركز الثالث (أب تاون ليدي أرابيلا) المنحدر من (بيرنينج ساند/ دي سي وليز سونج) للمالك كريستا هينينج سجارد، وإشراف المدرب لين إشبي وقيادة الفارس جي أكوستا. وفي الختام قام الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، سكرتير أول في سفارة دولة الإمارات بواشنطن، وسعيد المهيري، ممثل اللجنة المنظمة لكأس رئيس الدولة للخيول العربية، بتقديم الكؤوس لسوزان ماير رئيسة نادي سباقات الخيل العربية في أميركا ومالكة هياب الزمان بجانب المدرب والفارسة، بحضور عبدالرحمن النعيمي وأحمد المر من سفارة الإمارات في واشنطن.

• محمد بن خليفة: الوجود الكبير دلالة على مكانة الإمارات المرموقة

قال الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، سكرتير أول في سفارة الإمارات بواشنطن: «فخورون بالوجود الإماراتي في مهرجان بريكنس ستيكس العريق، وهو ما يمثل دلالة على المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات في رياضة الفروسية والتي تعتبر أحد عناصر الإرث الوطني الأصيل للدولة».

• الرحماني: المحطة الأميركية تبرهن على ريادة الإمارات

قال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «فخورون بمواصلة سباقات الكأس الغالية حضورها القوي في مشهد السباقات العالمية الكبرى، حيث برهنت المحطة الأميركية التي شهدها أكثر من 100 ألف متفرج، على ريادة الإمارات والمسيرة التاريخية المميزة لسلسلة سباقات الكأس الغالية، ودورها الكبير في ترك الأصداء الواسعة في كل محطة من محطاتها التي تطوف العالم في كل عام».

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