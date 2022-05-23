الامارات | «باسكل تيم» يفوز ببطولة «الشارقة لرياضة المرأة» لكرة السلة 3x3

شكرا لقرائتكم خبر عن «باسكل تيم» يفوز ببطولة «الشارقة لرياضة المرأة» لكرة السلة 3x3 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت بطولة كرة السلة 3x3 التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أول من أمس، بمشاركة 10 فرق من الهواة، سواء المواطنات أو المقيمات، بهدف نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، والتعريف بالرياضة وقواعد ممارستها واكتشاف العناصر الموهوبة منهن، والتعرف إلى مستوياتهن من قبل الإدارات الفنية المختصة.

وفاز فريق باسكل تيم بالمركز الأول، فيما حل فريق ون بيس تيم بالمركز الثاني، وفاز فريق النسر بالمركز الثالث، حيث شهدت البطولة إقبالاً كبيراً من جميع المراحل العمرية، سواء للمشاركة أو متابعة مباريات الفرق في واحدة من أكثر الرياضات مرونة وبساطة.

من جانبها، أكدت رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة نورة الحمر، في تصريحات صحافية، أن البطولة نجحت في تحقيق أهدافها الرامية إلى التعريف برياضة كرة السلة بين كل المراحل العمرية بالنسبة للعنصر النسائي، وإيجاد مناسبة رياضية يسعد بها الجميع ويتفاعل مع منافساتها، وقد بدا ذلك واضحاً بعد الإقبال الملحوظ على المشاركة وتكوين الفرق للبدء في البطولة التي استمرت قرابة الأربع ساعات.

وأشارت الحمر إلى أن المشاركين طالبوا بإعادة إقامة بطولة كرة السلة 3x3 والاستفادة من الدعم والتنظيم المميز للحدث من قبل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

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