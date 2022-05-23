الامارات | الإدريسي: عندما يكون الظفرة مكتمل الصفوف يشكل صعوبة على أي فريق

شكرا لقرائتكم خبر عن الإدريسي: عندما يكون الظفرة مكتمل الصفوف يشكل صعوبة على أي فريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع مدرب فريق الظفرة المغربي بدرالدين الإدريسي الفوز على النصر إلى الروح القتالية العالية للاعبيه، خصوصاً في ظل إصرارهم على حسم البقاء بين المحترفين. وكان الظفرة فاز على مضيفه النصر 2-1، ليقطع خطوة مهمة نحو البقاء في دوري أدنوك للمحترفين، إذ لديه 21 نقطة في المركز الـ12، بفارق ثلاث نقاط عن العروبة قبل الأخير بـ18 نقطة، ويكفي الظفرة التعادل أمام العروبة في الجولة الأخيرة للاستمرار في «المحترفين». وقال الإدريسي في تصريحات صحافية: «حين يكون الظفرة مكتمل الصفوف يشكل صعوبة على أي فريق، والخروج فائزاً على ملعب النصر يعكس الروح القتالية العالية للاعبي الظفرة، قبل مباراة مهمة أمام العروبة». وقال إنه سعيد للغاية لأن الفريق أظهر التركيز الشديد وتحمل الضغط في فترة مهمة من الموسم.

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