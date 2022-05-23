الامارات | ميرزا يهدي الإمارات الميدالية «23» في الدورة الخليجية بالكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن ميرزا يهدي الإمارات الميدالية «23» في الدورة الخليجية بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى دراج المنتخب الوطني، يوسف ميرزا، الإمارات الميدالية الـ23 بدورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 16 إلى31 الجاري، بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتشارك الإمارات فيها بـ285 رياضياً ورياضية يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية مختلفة ضمن 111 مسابقة تقام في 12 موقعاً ويرافق الوفد 39 مدرباً، و24 إدارياً، و12 أخصائياً ومعالجاً.

وحقق ميرزا الميدالية الفضية في سباق فردي ضد الساعة رجال لمسافة 24.7 كيلومتراً بزمن 31.27.71 دقيقة، فيما توج الكويتي سيد جعفر العلي بذهبية المسابقة بزمن 30:39.79 دقيقة، وفاز البحريني أحمد مدن بالميدالية البرونزية بزمن 31:46.43 دقيقة.

وأنهى المنتخب الوطني للتنس منافسات اليوم الأول بالمشاركة في فئة الفردي بأربع مباريات بدور الـ32 ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت، إذ تأهل اللاعب عبدالرحمن الجناحي إلى دور الـ16 بعد تغلبه على نظيره الكويتي عبدالرازق عبدالله بنتيجة 6-0، 6-1.

وخسر عبدالله المرزوقي من اللاعب السعودي عبدالله الفرج بنتيجة 6-0، 6-0، كما خسر عمر أحمدي من اللاعب القطري مبارك شنان بنتيجة 6-0، 6-1، فيما تعرض اللاعب عمر العوضي للإصابة خلال لقائه مع اللاعب الكويتي بدر عنتر ولم يكمل المباراة التي انتهت بنتيجة 5-4 في شوطها الأول.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي في دورة الألعاب الخليجية رغم خسارته في ختام منافسات الدور التمهيدي أمام قطر بنتيجة 61-72، حيث ضمنت سلة الإمارات الوصول إلى المربع الذهبي بعد حصد ست نقاط من فوزين متتاليين أمام البحرين والسعودية قبل أن تتعرض لخسارتين أمام الكويت مستضيفة البطولة إلى جانب قطر. ويتطلع منتخب السلة إلى نيل بطاقة التأهل إلى الدور النهائي عندما يلاقي نظيره البحريني اليوم في مواجهة ساخنة ستحدد هوية المتأهل إلى قمة السلة الخليجية لملاقاة الفائز من مباراة الكويت والسعودية.

كما خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة أمام نظيره البحريني 0-3 ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية، ليظل رصيده خالياً من النقاط بعد تعرضه للهزيمة الثانية على التوالي، وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة لصالح البحرين بواقع 25-20، 25-18، 25-23، ومن المقرر أن يواجه منتخبنا اليوم نظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وخسر المنتخب الوطني لكرة الطاولة كذلك أمام قطر 0-3 في مستهل مشواره الخليجي ضمن مسابقة الفرق التي شهدت مشاركة الثلاثي الشاب للمنتخب عبدالله محمد وصلاح البلوشي ومحمد البلوشي. ويسعى منتخبنا إلى حصد أول النقاط عندما يلتقي اليوم السعودية والبحرين.

وخسر منتخب الإمارات بصعوبة أمام نظيره البحريني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في نصف نهائي مسابقة كرة القدم للصالات للسيدات التي أقيمت في مجمع الشيخ سعد العبدالله ضمن منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة. وقدم «أبيض السيدات» أفضل مبارياته منذ بداية البطولة وخسر بصعوبة بالغة أمام المرشح الأبرز للفوز باللقب، إذ تقدم المنتخب الوطني مرتين عن طريق كل من نوف العنزي وعفراء بن هندي ثم أحرز المنتخب البحريني ثلاثة أهداف قبل أن تتعادل حارسة المرمى نورة المزروعي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 3-3، بينما شهد الشوط الثاني إحراز البحرين لهدفين لتنتهي المباراة بخسارة منتخب الإمارات.

وسيلتقي «أبيض السيدات» اليوم مع نظيره السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والفريق الفائز بالميدالية البرونزية، بعدما خسر منتخب السعودية أمام نظيره الكويتي في نصف النهائي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة بالتعادل2-2. وارتفع رصيد الإمارات إلي 23 ميدالية ملونة بواقع سبع ذهبيات، وتسع فضيات، وسبع ميداليات برونزية في المركز السادس بجدول الترتيب العام، واستمرت دولة الكويت المستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 59 ميدالية بواقع 22 ذهبية و19 فضية و18 ميدالية برونزية، فيما جاءت مملكة البحرين في المركز الثاني بإجمالي 45 ميدالية منها 17 ذهبية و16 فضية و12 ميدالية برونزية، وحلت قطر في المركز الثالث بإجمالي 39 ميدالية بواقع 12 ذهبية و15 فضية و12 برونزيات، تلتها سلطنة عٌمان في المركز الرابع بإجمالي ميداليات 25 ميدالية بواقع 11 ذهبيات وخمس فضيات، وتسع ميداليات برونزية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بإجمالي 34 ميدالية بواقع سبع ميداليات ذهبية، وتسع ميداليات فضية، و18 ميدالية برونزية.

• ميرزا: عامل الأرض لعب دوراً كبيراً في المسابقة

أكد دراج المنتخب الوطني يوسف ميرزا، إمكانية حصد المزيد من الميداليات في سباق الفردي العام، مؤكداً أن الميدالية الفضية في سباق الفردي والتي جاءت بفارق بسيط للغاية بواقع 47 ثانية عن الدراج الكويتي، تعتبر إضافة لإنجازات المنتخب بالدورة، موضحاً أن عامل الأرض لعب دوراً كبيراً في المسابقة وكذلك وجود العديد من الجماهير ومؤازرة الدراج الكويتي، ولكن التركيز سيكون أكبر خلال المنافسات المقبلة لاسيما في سباق الفردي العام الذي سيشهد التتويج بميداليتين ذهبيتين.

• الجناحي: الأجواء مختلفة

أكد لاعب المنتخب الوطني للتنس عبدالرحمن الجناحي، أن الملاعب المستضيفة لمنافسات التنس تختلف بعض الشيء عن الملاعب في دبي، لاسيما أن الملاعب مفتوحة من كل الجهات ويؤثر الهواء فيها بشكل كبير، مشيراً إلى أنه حاول استغراق الوقت في بداية المباراة للاعتياد على الملعب ومحاولة مجاراة الخصم الذي يخوض العديد من المنافسات على هذا الملعب، مشيراً إلى أن الدورة تشهد مشاركة أكثر من لاعب من المصنفين برابطة التنس للمحترفين وكذلك تصنيف الاتحاد الدولي للتنس، ما يمنح مستوى الدورة قوة إضافية، ويعزز الاستفادة منها على أفضل نحو ممكن.

وأعرب الجناحي عن أمنياته بتحقيق ميدالية باسم الإمارات في الدورة الخليجية، موضحاً أن الدور النهائي سيشهد مشاركة المصنف الأول بالدورة.

• منتخب كرة اليد يصل اليوم

يصل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى الكويت، اليوم، وتضم قائمته 18 لاعباً، هم: عبدالحميد سعيد، وعبدالرحمن خميس، وسالم خلفان، وعبدالله عوض، وإبراهيم القرص، وفراس محمد، وأحمد عبدالله، وسيف الأنصاري، وراشد سعيد، وضاحي محمد، وعبدالله عمر، وعبدالله خميس، وراشد فرامرز، ومرزوق أحمد، ورائد سعيد، وهلال جهاد، ومبارك عبدالله، ومحمد عبدالله محمد.

ويلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره القطري يوم الخميس المقبل في مستهل مبارياته بالدورة، وسيلتقي نظيره البحريني السبت المقبل، ويواجه المنتخب الكويتي يوم الأحد، على أن يختتم مبارياته بمواجهة السعودية يوم31 الجاري.

كما يصل اليوم منتخب الرياضات الإلكترونية إلى الكويت ويضم كلاً من محمد المطروشي، وخليفة الظاهري، وفارس المرزوقي، وبطي المنصوري، وعيسى الظاهري، وأحمد السويدي، ومحمد الكربي، وسالم الحمادي.

• تأهل عبدالرحمن الجناحي إلى دور الـ16 بفردي التنس الأرضي.

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