الامارات | مدرب الجزيرة: تألق مبخوت والعامري في مصلحة المنتخب قبل مواجهة أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: تألق مبخوت والعامري في مصلحة المنتخب قبل مواجهة أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به الثنائي علي مبخوت وزايد العامري خلال مواجهة الوحدة في «ديربي أبوظبي» مساء أول من أمس، ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن تألقهما يصب في مصلحة المنتخب الوطني قبل مباراته المهمة أمام أسترالياً في الخطوة الأولى من أصل اثنتين في طريق الوصول لمونديال كأس العالم، مقللاً في الوقت ذاته من خسارته أمام «العنابي» 1-2.

وتنتظر «الأبيض» مواجهة من العيار الثقيل يوم السابع من شهر يونيو المقبل، حينما يواجه نظيره الأسترالي على ملعب أحمد بن علي (استاد الريان) في العاصمة القطرية الدوحة لحساب الملحق الآسيوي المؤهل للمباراة الفاصلة ضمن مشوار التصفيات النهائية كأس العالم 2022.

ويبث تألق الثنائي وبالتحديد المهاجم علي مبخوت حالة من الثقة لدى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يتولى قيادته الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إذ إن مبخوت قاد «الأبيض» للفوز على «الكنغارو» في آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين والتي أقيمت ضمن الدور ربع النهائي لكأس الأمم الآسيوية 2019، حينما سجل هدف اللقاء الوحيد الذي منح المنتخب بطاقة التأهل للمربع الذهبي، وكان سبباً في إقصاء أستراليا من البطولة.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحافي عقب مواجهة الوحدة، وهي المباراة التي سجل فيها علي مبخوت هدف التقدم للفريق: «لاعبو الجزيرة بلا شك يشعرون بالاستياء من النتيجة، لأنهم يحبون الفوز في جميع المباريات، بالنسبة لي لقد سعدت بالمستوى الذي قدمه اللاعبان علي مبخوت وزايد العامري خلال المباراة، تألقهما نقطة إيجابية في مصلحة المنتخب، قبل مباراته في الملحق الآسيوي».

ويتأهل الفائز في مباراة الملحق الآسيوي، ليتقابل في الملحق العالمي مع منتخب بيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية، وسينضم الفائز في المحطة الأخيرة إلى منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من فرنسا والدنمارك وتونس.

وحول نتيجة الخسارة التي أفقدت الفريق فرصة إنهاء الدوري في المركز الرابع رسمياً، قال المدرب: «بالنسبة لي أنا راضٍ عن الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء على الرغم من الخسارة، لقد خضنا المواجهة في غياب عدد كبير من اللاعبين وهو ما فرض علينا واقع أن ندفع بمجموعة من العناصر الشابة بعكس فريق الوحدة الذي كان مكتمل الصفوف».

• غريغوري: الوحدة كان الطرف الأفضل غالبية فترات المباراة

وصف مدرب فريق الوحدة، الفرنسي غريغوري، فوزهم بالمستحق، معتبراً في تصريحات صحافية أن «العنابي» كان الطرف الأفضل في غالبية فترات المباراة. وانتفض الوحدة في الشوط الثاني، حيث سجل هدفين في دقيقتين ليقلب الطاولة على الجزيرة، محولاً تأخره بهدف لفوز بـ2-1.

وعبّر المدرب عن سعادته بالأداء الذي قدموه خلال المواجهة، وقال: «صنعنا العديد من الفرص ولكننا سجلنا فرصتين لأنه لم يحالفنا الحظ في البقية، سعادتي باللاعبين على الروح التي أظهروها وتحويلهم الخسارة إلى فوز».

• الجزيرة تقدم أمام الوحدة، قبل أن يسجل «العنابي» هدفين في دقيقتين ويحقق الفوز 2-1.

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