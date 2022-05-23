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الامارات | «الشارقة التأهيلية للألعاب البارالمبية الاَسيوية» تنطلق الخميس بمشاركة 46 لاعباً

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف إمارة الشارقة بطولة الشارقة التأهيلية للألعاب البارالمبية الاَسيوية «هانغتشو 2022»، التي يشارك في تنظيمها كل من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحاد الدولي للتايكوندو، واللجنة البارالمبية الإماراتية، واتحاد الإمارات للتايكوندو، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

كما يشارك في البطولة التي ستجري منافساتها ضمن صالة الألعاب بنادي الثقة للمعاقين يوم الخميس المقبل، 46 لاعباً ولاعبة من الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثلون11 دولة آسيوية، هي «البحرين، الهند، إيران، اليابان، كازاخستان، لاوس، منغوليا، نيبال، الفلبين، تايلاند، أوزباكستان».

وأكدت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة رئيسة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية عضو مجلس الاتحاد الدولي للتايكواندو، في بيان صحافي، أن: «الباراتايكواندو ليست مجرد ، بل طريقة حياة، حيث تكون فيها الأخلاق والتمكين الذاتي من القيم والمكاسب الكثيرة والمتعددة للرياضيين ومجتمعاتهم، لذلك فإن استضافة هذه البطولة المهمة في الشارقة فرصة عظيمة للترويج لرياضة الباراتايكواندو في المنطقة، والتي ستساعدنا بدورها على تحقيق الرؤية المنشودة».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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