الامارات | النصر يبدأ الإعداد للموسم الجديد في أول يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبدأ الإعداد للموسم الجديد في أول يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر الإعداد للموسم المقبل مبكراً، وذلك بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب الألماني ثورستن فينك، لقيادة الفريق في الموسم الجديد، حيث حضر المدرب الجديد مع الطاقم الفني المعاون مباراة الفريق الأخيرة بالدوري أمام الظفرة، والتي انتهت بفوز الظفرة بنتيجة 2-1.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن العميد سيبدأ موسمه المقبل في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، حيث يجري الآن الإعداد للمعسكر الخارجي والمباريات الودية في معسكر الإعداد، كما سيحضر المدرب مباراة العميد الأخيرة في الدوري والتي يلاقي فيها الوحدة.

وانتظم الفريق في التدريبات اليومية صباح أمس دون الحصول على راحة من أجل الاستعداد لخوض المباراة الختامية في بطولة الدوري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news