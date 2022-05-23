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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرار

حسمت شركة كرة القدم بأحد أندية المحترفين، بناء على توصية المدرب، قرارها بالاستغناء عن اللاعب الأجنبي الكبير، والبدء في البحث عن لاعب أجنبي بمواصفات محددة يصنع الفارق في صفوف الفريق، لاسيما بعد الموسم المميز الذي قدمه النادي.

تهنئة

غاب مسؤول رياضي عن تهنئة لاعبي فردية بعد تحقيق العديد من الإنجازات على الرغم من أنه يشغل منصباً مهماً في اللعبة نفسها.

إعداد

بدأ فريق الإمارات الاستعداد للموسم المقبل بعد تأكد هبوطه إلى الهواة، وذلك بمحاولة التوقيع مع عدد من لاعبي الفريق الموسم الجاري لضمان بقائهم الموسم المقبل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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