رسمياً.. تأجيل مباراة الأهلي و إيسترن كومباني في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مساء الأحد، تأجيل مواجهة الأهلي وإيسترن كومباني، والتي كانت مقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت الرابطة أنه من المقرر أن تقام المباراة في الـ 15 من يونيو المقبل، بعد انتهاء التوقف الدولي، وذلك من أجل منح الأهلي الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا في الـ 30 من مايو الجاري على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء نص بيان رابطة الأندية كالتالي:

وفي وقت سابق، أصدر نادي إيسترن كومباني بياناً رسمياً، نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلي في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وكان المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد منح لاعبي الفريق الأحمر راحة اليوم من التدريبات، لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه الفريق والذي تسبب في كثير من الإصابات داخل الفريق خلال الفترة المماضية.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً هاماً على فريق إنبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب "المقاولون العرب"، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري.