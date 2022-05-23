شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحمل 3 آلاف جنيه عن كل مشجع يحضر نهائي أفريقيا بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على دعم جماهيره التي تنوي السفر إلى المغرب لمؤازرة فريقها خلال مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمغرب، من خلال تحمل 3 آلاف عن كل مشجع يتوجه إلى المغرب في رحلة اليوم الواحد إلى المغرب.

واستعرض مجلس إدارة النادي في اجتماعه الذي جرى مساء الأحد، وبحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، كافة الأمور الخاصة بالمباراة النهائية لدوري الأبطال، جاء في مقدمتها متابعة الإجراءات القانونية التي قام النادي باتخاذها أمام المحكمة الرياضية الدولية خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان المتأخر من جانب الاتحاد الإفريقي عن إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتنافى مع تطبيق العدالة بين الأندية المتنافسة.

كما استعرض المجلس الموقف من الطلبات المشروعة للنادي التي تم إرسالها إلى «كاف» منذ عدة أيام، وأبرزها تخصيص نصف سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير الأهلي، وأن النادي سوف يقوم بسداد القيمة المالية لنصف عدد تذاكر المباراة بكافة فئاتها.

وتطرق المجلس أيضًا إلى محاولات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي إثارة خلاف بين النادي الأهلي وشقيقه نادي الوداد المغربي، بسبب الأحداث الجارية بخصوص ملعب المباراة النهائية، وناقش المجلس شكوى العديد من جماهير الأهلي من ارتفاع تكاليف رحلة السفر إلى المغرب، وكذلك تحديد رئيس بعثة الأهلي عندما يتوجه فريق الكرة إلى كازابلانكا خلال الأيام المقبلة.



