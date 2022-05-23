شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 22 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فيوتشر على المصرى بهدف نظيف فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

استعاد الاتحاد السكندرى ذاكرة الانتصارات باعد لفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله مابولولو في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح زعيم الثغر في إسعاد جماهيره التي حضرت المباراة بعد خسارتين متتالتين أمام سموحة وانتهت بخسارة سيد البلد 5 /2 وأمام فيوتشر بنتيجة 4 / 3 ليعود الفريق السكندرى إلى الانتصارات مع مديره الفني عماد النحاس.