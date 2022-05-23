شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الزمالك صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 22-5-2022 برصيد 41 نقطة بينما جاء بيراميدز في المركز برصيد 39 نقطة بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بهدف نظيف وحل الأهلى ثالثا برصيد 37 نقطة، علما بأنه لعب عدد مباريات أقل من الأبيض والفريق السماوى.



ترتيب الدورى المصرى اليوم

وجاء جدول ترتيب الدورى كالتالى:الإسماعيلى 2- 2 البنك الأهلى

تعادل البنك الأهلى مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلة فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل محمد الشامى هدف التقدم للإسماعيلى في الدقيقة 13 بعد خطأ كبير من محمود الزنفلى حارس البنك الأهلى، الذى تباطأ فى إخراج الكرة ليضغط أحمد مدبولى عليه وينجح في قطع الكرة لتذهب لمحمد الشامى الذى وضعها في الشباك الخالية.

المصرى 0 – 1 فيوتشر

حقق فيوتشر الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

بهذه النتيجة وصل فيوتشر للنقطة 34 في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الـ12 من عمر الدوري.

سيراميكا 4 -1 المقاصة

نجح فريق سيراميكا فى تحقيق فوز كبير على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل كريم صلاح حلاوة هدف التقدم لمصر المقاصة فى الدقيقة 15، ونجح سيراميكا فى إدراك التعادل عن طريق أحمد محسن فى الدقيقة 38، وتقدم عبد الله محمود لسيراميكا فى الدقيقة 67 بعدما استغل خطأ من مدافع المقاصة الذى فشل فى إخراج الكرة من على خط المرمى لتصطدم بالقائم وتأتى للمدافع عبد الله محمود الذى أسكنها فى شباك المقاصة، وعزز محمد إبراهيم تقدم سيراميكا بالهدف الثالث من ركلة جزاء، وأضاف أحمد محسن الهدف الثانى له والرابع لسيراميكا في الدقيقة 96.

الاتحاد السكندرى 1- 0 بيراميدز

استعاد الاتحاد السكندرى ذاكرة الانتصارات باعد لفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله مابولولو في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح زعيم الثغر في إسعاد جماهيره التي حضرت المباراة بعد خسارتين متتالتين أمام سموحة وانتهت بخسارة سيد البلد 5 /2 وأمام فيوتشر بنتيجة 4 / 3 ليعود الفريق السكندرى إلى الانتصارات مع مديره الفني عماد النحاس.