شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم يحيى يكشف سر طرده فى مباراة الأهلى وإنبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من إبراهيم يحيى، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، سر طرد الأخير في مباراة الأهلى التي أُقيمت أمس السبت على استاد المقاولون ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن إبراهيم يحيى لم يحتك بالحكم محمد الصباحى الذى أشهر البطاقة الحمراء في وجهه، لافتا إلى أن يحيى قال لـلصباحى "شوف الفار يا كابتن فقط" وبعدها انفعل عليه الحكم ليطرده.

من ناحية أخرى قرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق البترولى رغم الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النتى جمعتهما بالأمس السبت ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

قال الشريعى إنه راضٍ عن الروح العالية والمسئولية التي ظهرت على لاعبى الفريق البترولى في مباراة الأهلى، موضحا أن النادى البترولى يمتلك لاعبين شبابا سيكونون نواة للفريق في المستقبل.

وأكد الشريعي دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لإستمرارمسيرة الفريق الناجحة والحفاظ على استقراره من أجل التقدم في جدول ترتيب الدورى.

وخسر إنبى أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى .