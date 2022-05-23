7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 22 /5 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للأهلي جهود ثلاثي الوسط "عمرو السولية وحمدي فتحي وأليود يانج" فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم.

استعاد الاتحاد السكندرى ذاكرة الانتصارات باعد لفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله مابولولو في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح زعيم الثغر في إسعاد جماهيره التي حضرت المباراة بعد خسارتين متتالتين أمام سموحة وانتهت بخسارة سيد البلد 5 /2 وأمام فيوتشر بنتيجة 4 / 3 ليعود الفريق السكندرى إلى الانتصارات مع مديره الفني عماد النحاس.