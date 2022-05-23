شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس: بيراميدز لديه مشكلة فى التهديف وسننسى خسارة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اليوناني تاكيس جونياس، إن المباراة أمام الاتحاد السكندري لم تكن جيدة والمنافس دافع بشكل قوي، ولم يصنع في المقابل لاعبو بيراميدز الفرص الكثيرة في الشوط الثاني تحديدا، ولم ينجح اللاعبون في تسجيل الفرص في الشوط الأول، مشددا على أنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة في تحويل الفرص إلى أهداف ولا بد من حلها بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه يجب العمل سريعا على تحويل الاستحواذ الكبير في المباريات إلى خلق فرص واضحة ومؤثرة على المنافسين، وكذلك تحويل تلك الفرص لأهداف لأنها مشكلة واضحة بالفعل ولا بد من التعامل معها وحل تلك الأزمة، ولا بد من إيجاد الحلول لهذه المشكلة، والفريق يلعب كل مبارياته في الدوري من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، ولا ينظر لجدول الدوري أو القمة، ويأخذ كل مباراة بمفردها.

وشدد على ضرورة تناسي النتيجة والخسارة أمام الاتحاد سريعا، ولا يتحدث عن أعذار ولكن ليس هناك أي وقت قبل مواجهة فيوتشر الهامة في الدوري بعد أيام قليلة، ولا بد من الاستعداد لها للعودة إلى الانتصارات، مشيرا إلى أن جميع التغييرات كان هدفها تجديد دماء الفريق داخل الملعب، ولا بد من العمل سريعا لحل مشكلة عدم التهديف.