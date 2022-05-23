شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 22 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 22 / 5 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها استبعاد طارق حامد وشيكابالا من مواجهة أسوان.

فريق الأمل بالزمالك يخوض أول ودية خلال الأسبوع الجاري

استقر أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول بالزمالك والمشرف على فريق الأمل بالنادي، على خوض مباراة ودية بفريق الأمل خلال الأسبوع الجاري لإكساب اللاعبين خبرة المباريات، والوقوف على مستواهم في المباريات، حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية فقط منذ تكوينه.

4 مهاجمين تحت أنظار الزمالك لتدعيم الفريق فى الصيف

وضعت إدارة الكرة بنادي الزمالك 4 مهاجمين للتعاقد مع أحدهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في ظل رغبة إدارة النادي في بناء فريق قوي ينافس على لقب الدورى ودوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، عقب انتهاء عقوبة المنع من القيد التي يعاني منها الزمالك خلال الموسم الحالي.

فيريرا يختار يوسف أسامة وعبد المجيد من فريق الأمل للتدريب مع الزمالك

قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تصعيد الثنائي يوسف أسامة وحسام عبد المجيد لاعبي فريق الامل بالنادي للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألق الثنائي مع فريق الامل في التدريبات ولسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق الأول.

الزمالك يواجه طلائع الجيش وديا الثلاثاء

يخوض فريق الزمالك مباراة ودية الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرا أمام فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

آلام الركبة وراء استبعاد طارق حامد من مواجهة أسوان فى كأس مصر

جاء استبعاد طارق حامد لاعب وسط الزمالك من قائمة مباراة اسوان المقرر لها غدا فى نصف نهائى كأس مصر للموسسم الماضى، بسبب شعوره بآلام الركبة مؤخرا وتسببت في سفره لألمانيا لإجراء بعض الفحوصات.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن طارق حامد عاد إلى القاهرة أمس الأول وخاض تدريبات أمس فقط، وهو ما يجعله غير جاهز بدنياً لمواجهة أسوان، كما أنه لا يزال يعاني من بعض الآلام البسيطة فى الركبة، وهو ما جعل البرتغالي فيريرا يفضل إراحته خوفا من تفاقم الإصابة.

استبعاد طارق حامد وشيكابالا من مواجهة الزمالك وأسوان فى الكأس

أعلن البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، الأحد، استعدادًا لمواجهة أسوان، المقرر لها في التاسعة مساء غد الاثنين باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في نصف نهائي كأس مصر بنسخة الموسم الماضي.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود حمدي “الونش” – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام – محمد عبد الشافي.

خط الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمد أوناجم – أشرف بن شرقى – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفنى – سيف جعفر.

خط الهجوم: عمر السعيد – سيف الجزيري.

اتجاه للموافقة على احتراف سيف الجزيري بالدورى السعودى

تتجه النية لدى إدارة الزمالك للموافقة على احتراف التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، فى الدوري السعودي عقب تردد أنباء عن دخول أكثر من نادٍ فى الدورى السعودي فى مفاوضات شفهية مع اللاعب تمهيداً لتقديم عرض رسمي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الزمالك يقدم العرض الأخير لـ أشرف بن شرقي خلال أيام

قرر مسئولو الزمالك تقديم عرض أخير لأشرف بن شرقي لاعب الوسط المغربي المحترف في صفوف الفريق الأبيض، والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي، وسط أنباء عن توقيعه للأهلي، وكذلك تقديم اللاعب إخطاراً لإدارة النادى بانتهاء تعاقده مع الزمالك يوم 30 يونيو المقبل.

الزمالك لـ بن شرقى: العقود تنتهي نهاية الموسم والرحيل آخر يونيو "هروب"

علق مصدر مسئول بنادي الزمالك على حقيقة انتهاء عقود بعض اللاعبين بنهاية شهر يونيو المقبل، رغم امتداد الموسم الكروى لنهاية شهر أغسطس المقبل.

وقال المصدر المسئول فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن عقود جميع اللاعبين الذين سينتهي تعاقدهم مع القلعة البيضاء مستمرون مع الفريق حتى نهاية الموسم، وليس نهاية شهر يونيو، مؤكدًا أن رحيل أى لاعب فى نهاية شهر يونيو يعد هروباً وليس رحيلاً.