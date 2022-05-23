شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الرياضة والإعلام في حفل زفاف أحمد عبد الهادى وسارة الغنيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الإعلامى أحمد عبد الهادى بزفافه على الآنسة سارة ماهر الغنيمى، وسط حضور كبير لنجوم الرياضة والإعلام والأصدقاء وأسر العروسين في إحدى دور المناسبات بالقاهرة.

حضر حفل الزفاف نجوم الرياضة والاعلام، أبرزهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة و ربيع ياسين وعبد الستار صبرى ورضا عبد العال ونادر السيد وعمر الأيوبى وهشام يكن وربيع ياسين ومحمد عبدالواحد واسلام عادل ورضا الويشي ورضا عبدالعال وعلاء عزت وعمرو الدرديري وأشرف محمود وأيمن بدرة وشريف عبد القادر واحمد فاروق واحمد المسيري ومحمد طه ومحمد مراد ومحمد عراقي وفتح الله زيدان وحسن السعدني وامير هشام وسامح الفيومي ووائل مصطفي الصباغ والحكام محمد الصباحى و احمد حسام طه.. وكوكبة من نجوم المجتمع.



