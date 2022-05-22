الامارات | خورفكان يهزم اتحاد كلباء ويصعد إلى المركز العاشر

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم اتحاد كلباء ويصعد إلى المركز العاشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق خورفكان ريمونتادا ثمينة على مضيفه اتحاد كلباء، بعد ان قلب تاخره بهدفين لهدف الى فوز ثمين بثلاثة اهداف لهدفين في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الأحد بملعب كلباء ضمن منافسات الجولة 25 لدوري ادنوك للمحترفين، ليصبح رصيد خورفكان 28 نقطة بالمركز العاشر بينما لدى اتحاد كلباء 27 نقطة بالمركز الحادي عشر.

ويعد الفوز هو الثاني لخورفكان بقيادة المدرب المواطن عبد المجيد النمر بعد تسلمه قيادة الفريق خلفا للأرجنتيني كالديرون.

افتتح اتحاد كلباء تسجيل الأهداف عن طريق سلطان عادل، في الدقيقة 6، ونجح خورفكان في تسجيل هدف التعادل عن طريق البرازيلي كيكوي جيسوس بالدقيقة 10 بكرة رأسية، ولم يمضي وقت طويل حتى عاد اتحاد كلباء وسجل هدف التقدم عن طريق التوغولي بينيل مالابا 18، بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء، ونجح الدولي السابق إسماعيل الحمادي من تسجيل هدفين في الدقيقتين 31 في 45+2، وتعرض لاعب خورفكان جمال معروف للبطاقة الحمراء في 66.

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