10 لقاءات ساخنة بالجولة قبل الأخيرة لدوري يلو

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ويدخل دوري يلو مرحلة الحسم، لتحديد المتأهلين الثلاثة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.وتتنافس 6 فرق على بطاقات الصعود الثلاث، حيث تقام غدا الاثنين مباريات الجولة قبل الأخيرة.
ويستضيف الخليج نظيره الساحل في سيهات، ويلتقي العدالة مع أحد في الأحساء، وهجر مع جدة على ملعبه بالأحساء.
وفي حائل يستقبل الجبلين ضيفه الجيل، ويحل الشعلة ضيفا على الأخدود في نجران، والنهضة الهابط في مواجهة الخلود بالدمام، ويلتقي القادسية ونجران في الخبر، والوحدة والعروبة في مكة المكرمة، ويواجه بيشة ضيفه الدرعية في بيشة، وآخر المواجهات تجمع الكوكب بالعين في الخرج.
المتنافسون على الصعود
- العدالة (62 نقطة)
- أحد (56 نقطة)
- الخليج (62 نقطة)
- الجبلين (60 نقطة)
- هجر (60 نقطة)
- الوحدة (59 نقطة)
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