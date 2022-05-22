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10 لقاءات ساخنة بالجولة قبل الأخيرة لدوري يلو

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- بواسطة أيمن الوشواش - تفتتح مساء اليوم منافسات الجولة الـ37 قبل الأخيرة من دوري يلو للدرجة الأولى لكرة القدم من خلال 10 لقاءات مهمة في ظل فارق النقطة الواحدة بين غالبية الفرق، ومع جولة تقام للمرة الأولى هذا الموسم في وقت واحد وبالتحديد عند التاسعة مساء.

ويدخل دوري يلو مرحلة الحسم، لتحديد المتأهلين الثلاثة إلى دوري كأس الأمير للمحترفين، وذلك قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتتنافس 6 فرق على بطاقات الصعود الثلاث، حيث تقام غدا الاثنين مباريات الجولة قبل الأخيرة.

ويستضيف الخليج نظيره الساحل في سيهات، ويلتقي العدالة مع أحد في الأحساء، وهجر مع جدة على ملعبه بالأحساء.

وفي حائل يستقبل الجبلين ضيفه الجيل، ويحل الشعلة ضيفا على الأخدود في نجران، والنهضة الهابط في مواجهة الخلود بالدمام، ويلتقي القادسية ونجران في الخبر، والوحدة والعروبة في مكة المكرمة، ويواجه بيشة ضيفه الدرعية في بيشة، وآخر المواجهات تجمع الكوكب بالعين في الخرج.

المتنافسون على الصعود


  • العدالة (62 نقطة)
  • أحد (56 نقطة)
  • الخليج (62 نقطة)
  • الجبلين (60 نقطة)
  • هجر (60 نقطة)
  • الوحدة (59 نقطة)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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