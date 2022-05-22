شكرا لقرائتكم خبر 29 عاما لآخر فوز للرائد على النصر ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظ النصر على شباكه نظيفة في مواجهاته مع مضيفه الرائد للمرة السابعة على التوالي، بعد أن ظفر بكامل نقاط المواجهة التي أقيمت أمس الأول على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن مباريات الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم عقب فوزه بثلاثية نظيفة.

وكان آخر هدف سجله الرائد على أرضه وبين جماهيره في مرمى ضيفه النصر في ذهاب دوري عام 2014 الذي توج النصر بطلا له، وانتهت تلك المباراة بفوز النصر 2/ 1.

ومنذ تلك المباراة تواجه الفريقان في 7 مباريات تعادل الرائد في واحدة وفاز النصر في 6 مباريات.

ولم تكن هذه السلبية الوحيدة للرائد في مواجهاته أمام النصر بل إنه لم يحقق الفوز على النصر في أرضه وبين جماهيره خلال 29 عاما، حيث كان آخر فوز له في دوري عام 1993 عندما فاز 1/ 0 ضمن الجولة الـ 22.

ضعف الرائد أمام النصر ببريدة

