29 عاما لآخر فوز للرائد على النصر ببريدة

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وكان آخر هدف سجله الرائد على أرضه وبين جماهيره في مرمى ضيفه النصر في ذهاب دوري عام 2014 الذي توج النصر بطلا له، وانتهت تلك المباراة بفوز النصر 2/ 1.ومنذ تلك المباراة تواجه الفريقان في 7 مباريات تعادل الرائد في واحدة وفاز النصر في 6 مباريات.
ولم تكن هذه السلبية الوحيدة للرائد في مواجهاته أمام النصر بل إنه لم يحقق الفوز على النصر في أرضه وبين جماهيره خلال 29 عاما، حيث كان آخر فوز له في دوري عام 1993 عندما فاز 1/ 0 ضمن الجولة الـ 22.
ضعف الرائد أمام النصر ببريدة
- سجل النصر فوزه الـ22 على الرائد بدوري المحترفين، مقابل خسارة واحدة، و5 تعادلات
- سجل النصر فوزه الـ11 على الرائد في ملعبه ببريدة، مقابل 4 تعادلات.
- سجل النصر فوزه الثالث بنتيجة 3/ 0 على الرائد في دوري المحترفين.
- منع الرائد من هز شباكه في بريدة للمباراة السابعة على التوالي.
- آخر هدف للرائد بمرمى النصر في بريدة يعود لدوري نسخة 2014-2015، وحسم النصر تلك المباراة بنتيجة 2/ 1.
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