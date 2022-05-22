شكرا لقرائتكم خبر أمن المونديال: نسعى لأن تكون نسخة 2022 الأكثر أمانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم 2022، اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري أن قطر تستكمل استعداداتها الجادة والمكثفة لاستقبال منافسات البطولة.

وقال الأنصاري خلال افتتاح اعمال مؤتمر «الميل الأخير» الأمني للمونديال الذي تنظمه لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم على مدار يومين بمشاركة دولية ومحلية واسعة، أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو التأكيد على الجاهزية الأمنية لدولة قطر لاستضافة البطولة، والوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية اللازمة.

وأضاف «نحرص على تعزيز التعاون الشرطي ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية بالتعاون مع الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي»، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر قبل أشهر قليلة من موعد انطلاق البطولة يأتي ضمن استكمال جهود التنسيق والتعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول والجهات الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتأكيدا للمسؤولية المشتركة في تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء بطولة كأس العالم.

وأضاف «أولينا الجوانب الأمنية كل اهتمامنا ورعايتنا إعدادا وتدريبا وتأهيلا لتكون هذه النسخة هي الأكثر أمناً وأمانا».