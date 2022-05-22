ألكمار يقترب من التأهل لدوري المؤتمر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل ألكمار إلى نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي بفوزه الثمين 2 / 0 على هيرنفين أمس، في إياب الدور قبل النهائي من هذه التصفيات المقامة ضمن منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم.

ويلتقي ألكمار في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى ، والتي جمعت بين فيتيسه آرنهيم وأوتريخت أمس، علما بأن الأخير فاز على ملعبه 3 / 1 ذهابا.

وشق ألكمار طريقه إلى نهائي التصفيات بالفوز على هيرنفين 4 / 3 في مجموع المباراتين حيث سبق لهيرنفين أن فاز على ملعبه 3 / 2 ذهابا.