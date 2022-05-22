32 مليون يورو لصاحب الـ33 عاما

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وأشارت صحيفة «بيلد أم سونتاج» إلى أن برشلونة عرض 32 مليون يورو لضم ليفاندوفسكي الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يجدد عقده مع بايرن، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.وفي وقت سابق أوضحت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن بايرن ميونخ -الذي يعلن أن اللاعب سيكمل عقده- خفض مطالبه المالية وطلب مبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو للاستغناء عن ليفاندوفسكي (33 عاما) والذي يحق له الرحيل بالمجان في نهاية الموسم المقبل.
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