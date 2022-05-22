شكرا لقرائتكم خبر كلاسيكو الثأر والحسابات.. هل يسمح الهلال للاتحاد بحسم اللقب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار عشاق ومتابعي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية مساء اليوم، صوب ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) لمتابعة كلاسيكو الكرة السعودية بين الاتحاد وضيفه الهلال في قمة نارية وحاسمة ضمن الأسبوع الـ27 للمنافسة.

وترتكز أهمية اللقاء في أنه قد يعلن الاتحاد بطلا رسميا للدوري حال فوزه بفارق هدفين، فيما سيعمل الهلال على عدم حدوث ذلك من خلال خطف فوز يحيي به آماله في الفوز بالبطولة بعد أن خسر الخميس الماضي نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لمصلحة الفيحاء، في مباراة دراماتيكية فاجأت الجمهور المتابع الذي صبت ترشيحاته لمصلحة الهلال.

ويحتل الاتحاد الذي خسر مباراة الذهاب بالرياض 1/ 2، صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة من 26 جولة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

ويدخل الهلال اللقاء وهو يمر بحالة إحباط كبيرة بعد خسارته نهائي كأس الملك، كما يعيش ضغطا مماثلا لنظيره الاتحاد، فإذا كان صاحب الأرض والجمهور اليوم يبحث عن الفوز لحسم اللقب، فإن الهلال هو الآخر يبحث أيضا عن الفوز لإحياء آماله في خطف اللقب بعد أن يقلص فارق النقاط بينه وبين الاتحاد إلى 3 نقاط، على أن يؤجل حسم اللقب إلى الجولات المتبقية.

وتبدو صفوف الاتحاد أكثر اكتمالا إذا ما قارناه بضيفه، خاصة وأنه سيستعيد خدمات مدافعه المصري الدولي أحمد حجازي بعد غياب طويل، إلا أن ذلك قد يكون عبئا على الفريق في ظل ابتعاد اللاعب عن المباريات التنافسية.

كما يغيب عن الاتحاد، لاعب وسطه المهاجم، فهد المولد نتيجة إيقافه من قبل الرقابة على المنشطات.

أما الهلال، فيعاني غيابات كثيرة ومؤثرة، يتقدمها الموقوف بقرار انضباطي، لاعب الوسط محمد كنو، فيما يغيب عنه للإصابة كل من جوستافو كويلار ومتعب المفرج وأندري كاريلو وصالح الشهري وجيانج سو.

قبل المواجهة







الاتحاد في المركز الأول برصيد 61 نقطة والهلال ثانيا (55 نقطة).



آخر مباراة رسمية للاتحاد كانت أمام الفتح في 6 مايو وانتهت بالتعادل 4/4.



آخر مباراة رسمية للهلال جرت أمام الفيحاء الخميس الماضي بنهائي كأس الملك وخسرها بركلات الترجيح.



آخر مباراة للهلال بالدوري انتهت بفوزه 2/ 0 على الاتفاق.



يستعيد الاتحاد خدمات مدافعه أحمد حجازي بعد غياب طويل عن المباريات بسبب الإصابة.



يغيب عن الهلال بداعي الإصابة (كويلار ومتعب المفرج وكاريلو وصالح الشهري وجيانج سو).



يغيب عن الفريقين للإيقاف، محمد كنو (عقوبة انضباطية) وفهد المولد (منشطات).



يستعيد الهلال ظهيره الأيسر ياسر الشهراني بعد غيابه في الفترة الماضية.



فوز الاتحاد يوسع فارق النقاط إلى 9 نقاط، وفوز الهلال يقلصه إلى 3 نقاط.



كيف يحسم اللقب اليوم؟





تتبقى للاتحاد بعد مواجهة اليوم، 3 لقاءات أمام الطائي والاتفاق خارج ملعبه، والباطن بملعبه.



تتبقى للهلال بعد مواجهة اليوم، 3 لقاءات أمام أبها بملعبه، والفتح خارج ملعبه، والفيصلي بملعبه.



فوز الاتحاد اليوم بفارق هدفين يقوده لحسم اللقب رسميا حتى حال خسر مبارياته المتبقية.



قاعدة المواجهات المباشرة تلعب لصاح الاتحاد حال فوزه بفارق هدفين.



مباراة الدور الأول انتهت بخسارة الاتحاد 1/ 2.



فوز الاتحاد بفارق أقل من هدفين أو تعادله يؤجل حسم اللقب.



في حال فرضت المواجهات المتبقية تعادل الفريقين بعدد النقاط، والمواجهات المباشرة، يتم اللجوء للأهداف (الاتحاد يتفوق بفارق 5 أهداف حتى قبل مباراة اليوم).



ماذا يريد الاتحاد من الكلاسيكو؟





الفوز بكامل نقاط المباراة.



حسم لقب الدوري بعد غياب طويل.



رد اعتباره لخسارته في الذهاب 1/ 2.



استغلال الحالة النفسية للهلال عقب خسارة كأس الملك قبل 3 أيام.



استغلال الغيابات الكثيرة في الهلال بداعي الإصابات.



استغلال حماس جماهيره وتعويضهم عن التعادل الأخير مع الفتح.



استغلال اكتمال صفوفه باكتمال جاهزية المصابين.



ماذا يريد الهلال من الكلاسيكو؟





إحياء آماله في الفوز باللقب.



عرقلة الاتحاد وإدخاله في حسابات أخرى.



تأكيد خروجه من الحالة المعنوية السيئة بعد خسارة كأس الملك.



تأكيد امتلاكه البديل الناجح في ظل الغيابات الكثيرة.



استعادة التفاف الجماهير حول الفريق.



استغلال حماس البدلاء في تغطية غياب الأساسيين.



استغلال ورقة الضغط التي تحيط بالاتحاد وجماهيره وجهازيه الفني والإداري.



التشكيلة المتوقعة للاتحاد:





حراسة المرمى: مارسيلو غروهي



مارسيلو غروهي الدفاع: مهند الشنقيطي وأحمد حجازي وزياد الصحفي وحمدان الشمراني



مهند الشنقيطي وأحمد حجازي وزياد الصحفي وحمدان الشمراني الوسط: برونو هنريكي وأندري فليبي، وإيغور كورنادو وعبدالعزيز البيشي ورمارينهو



برونو هنريكي وأندري فليبي، وإيغور كورنادو وعبدالعزيز البيشي ورمارينهو الهجوم: عبد الرزاق حمدالله



التشكيلة المتوقعة للهلال: