عائلة محمد صلاح تظهر في «أنفيلد» أثناء استلامه جائزة الحذاء الذهبي

الشارقة - اميمة ياسر -

ظهرت عائلة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أثناء تسلّمه جائزتيّ الحذاء الذهبي للبريميرليج وأفضل صانع أهداف فى الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري 2021-2022، والذي أسدل الستار عليه مساء الأحد.

وخلال تسلّمه الجوائز، ظهرت زوجة محمد صلاح، ماجي، وابنتيه مكة وكيان، ليشاركوا "الفرعون المصري" لحظات استلام الجوائز الخاصة.

وكان صلاح قد سجل هدفاً فى فوز فريقه ليفربول على نظيره وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوّج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته، كما أنهى الموسم فى صدارة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف فى الدوري الإنجليزي برصيد 13 تمريرة حاسمة.

كما حسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 23 هدفا، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، نجم توتنهام هوتسبير، في ختام منافسات البريميرليج.

يشار إلى أن محمد صلاح كان قد توّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين سابقتين في مشواره الكروى، بدأها موسم 2017-2018 برصيد 32 هدفا.