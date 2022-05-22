بعد 11 عاماً.. ميلان ينهي السنوات العجاف ويتوّج بلقب الدوري الإيطالي

الشارقة - اميمة ياسر -

توّج ميلان بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الـ19 في تاريخه، والأولى منذ 11 عاماً، وذلك بعد فوزه على فريق ساسولو بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الاحد على ملعب "مابي" ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف ميلان الثلاثة في الشوط الاول، حيث تقدم "الروسونيري" عن طريق أوليفر جيرو في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 32، ليختتم فرانك كيسي ثالث أهداف الميلان في الدقيقة 36.

وبهذه النتيجة ينهي ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 86 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الوصيف، فيما يتواجد ساسولو فى المركز الحادى عشر برصيد 50 نقطة.

في المقابل، فاز إنتر ميلان على سامبدوريا 3-0 ، ليظل الفارق نقطتين بين الفريقين.

وبذلك يحسم الروسونيري لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائن النادي العريق منذ موسم 2010-2011.