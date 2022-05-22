شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى بالدورى إلى 15 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلى وإيسترن كومبانى، التي كانت مقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يتم لعب المباراة يوم 15 يونيو المقبل بعد انتهاء التوقف الدولى المقبل، لمنح الأهلى الفرصة للاستعداد لمواجهة الوداد المغربى في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 30 مايو الجارى على استاد محمد الخامس.

وجاء نص البيان كالتالى:

وكان نادى إيستران كومبانى أصدر بيانا رسميا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يعلن فيه الموافقة على تأجيل المواجهة المقبلة أمام الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وحصل فريق الأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،الأحد، بعد الفوز على إنبي أمس بهدفين لهدف في الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما أمس بإستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري.

وقرر موسيماني المدير الفني للأهلي منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمواجهة الإجهاد الذي يعاني منه الفريق والذي تسبب في كثير من الإصابات داخل الفريق.