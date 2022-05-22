شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 22 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للأهلي جهود ثلاثي الوسط "عمرو السولية وحمدي فتحي وأليود يانج" فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم.
وغاب السولية عن مباراتي وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباراتي البنك الأهلي وإنبي، بينما غاب ديانج وحمدي فتحي عن مباراتي البنك الأهلي وإنبي بسبب الإصابة.
شهد مران الأهلي اليوم، الأحد، مشاركة اللاعبين المصابين عمرو السولية وأليود يانج وحمدي فتحي وياسر إبراهيم، والذين أدوا المرحلة الختامية من برنامج التأهيل قبل تجهيزهم للمشاركة فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 30 مايو الجاري بمدينة الدار البيضاء المغربية ضد الوداد المغربي.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على فيس بوك فيديو لمشاركة اللاعبين المصابين في مران الأهلي، اليوم الأحد، بعد استئناف التدريبات الجماعية عقب الفوز على إنبي أمس السبت بهدفين مقابل هدف.
من جهته أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بعودة فريقه لسكة الانتصارات عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ15 للدوري، بعد غياب عن الانتصارات لأربعة مباريات متتالية.
تعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، اجتماعا حاليا لمناقشة خطاب النادي الأهلي للرابطة الذى يطلب فيه تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني بالدورى المحدد لها 25 مايو الجارى.
وكشف مصدر بالرابطة أن النادي الأهلي أرسل خطابا يطلب فيه إقامة المباراة في فترة التوقف الدولي المقبلة مهما كان عدد لاعبيه الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب المقبل.