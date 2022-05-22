شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 22 /5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للأهلي جهود ثلاثي الوسط "عمرو السولية وحمدي فتحي وأليود يانج" فى مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 30 مايو الجارى على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، بعد تعافيهم من الإصابات التى لحقت بهم.

وغاب السولية عن مباراتي وفاق سطيف فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ومباراتي البنك الأهلي وإنبي، بينما غاب ديانج وحمدي فتحي عن مباراتي البنك الأهلي وإنبي بسبب الإصابة.