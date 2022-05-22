شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين الاتحاد السكندرى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين الاتحاد السكندري وبيراميدز من عمر المباراة المقامة حاليًا بين الفريقين باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالى: حراسة المرمى: أحمد يحيى،خط الدفاع: محمود شبانة، صبري رحيل، السيد سالم، مروان عطية،خط الوسط:خالد الغندور، مورو سليفو، كريم يحيى، سعيدو سيمبوريه، إبراهيم حسن،خط الهجوم: كريستوفر مابولولو.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: عمر جابر - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي،خط الوسط: إبراهيم توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - وليد الكرتي،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويحتل نادى الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 34 هدفا.

ويحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 39 نقطة للنقطة، جمعها من 18 مباراة، حيث فاز فى 12 مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 3 لقاءات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 13 هدفا.