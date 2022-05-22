شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يكافئ لاعبيه ماليا رغم الخسارة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق البترولى رغم الخسارة أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة النتى جمعتهما بالأمس السبت ضمن مؤجلات الجولة 15 من عمر مسابقة الدورى العام.

قال الشريعى في تصريحات خاصة إنه راضٍ عن الروح العالية والمسئولية التي ظهرت على لاعبى الفريق البترولى في مباراة الأهلى موضحا أن النادى البترولى يمتلك لاعبين شباب سيكونوا نواة للفريق في المستقبل.

وأكد الشريعي على دعم مجلس الإدارة بالكامل للجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان واللاعبين خلال المرحلة المقبلة لإستمرارمسيرة الفريق الناجحة والحفاظ على استقراره من أجل التقدم في جدول ترتيب الدورى.

وخسر إنبى أمام الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ15 للدورى.

تقدم مصطفى شلبى لإنبى في الدقيقة 76، وتعادل على معلول في الدقيقة 94 من عمر اللقاء من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء استطاع نفس اللاعب من إحراز هدف الفوز ليرتفع رصيد المارد الأحمر إلى 37 نقطة وما زال في المركز الثالث بالدورى، بينما تجمد رصيد إنبى عند 24 نقطة في المركز التاسع بالدورى .