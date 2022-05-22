شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بالزمالك يخوض أول ودية خلال الأسبوع الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أسامة نبيه، المدرب العام للفريق الأول بالزمالك والمشرف على فريق الأمل بالنادي، على خوض مباراة ودية بفريق الأمل خلال الأسبوع الجاري لإكساب اللاعبين خبرة المباريات، والوقوف على مستواهم في المباريات، حيث يخوض الفريق تدريباته اليومية فقط منذ تكوينه.

ومن المقرر ان ينهي الجهاز الإداري للزمالك اتفاقه مع أحد الأندية لخوض المباراة الودية والمقرر لها الأيام المقبلة، على أن يحضر المباراة من الملعب الجهاز الفني للفريق الأول كاملا بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا للوقوف على مستوى اللاعبين واختيار أبرز العناصر لتصعيدها مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة.

كما قرر البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد الثنائي يوسف أسامة وحسام عبد المجيد، لاعبى فريق الأمل بالنادي، للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تألق الثنائي مع فريق الأمل في التدريبات ولسد العجز في بعض المراكز التي يحتاجها الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يقوم فيريرا بتصعيد عدد آخر من اللاعبين من فريق الأمل خلال الفترة المقبلة وتحديدا عقب فترة التوقف الدولية، وأشاد البرتغالي بالمجهود الذي يقوم به أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول والمشرف على فريق الأمل وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، خاصة أن الثنائي يقودان تدريبات فريق الأمل عقب نهاية عملهما مع الفريق الأول يوميا، وهو ما يجعل الثنائي يقومان بمجهود مضاعف.

في سياق مختلف يخوض فريق الزمالك مباراة ودية الثلاثاء المقبل في الخامسة عصرا أمام فريق طلائع الجيش باستاد جهاز الرياضة العسكري، وذلك ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

وواصل الزمالك سلسلة نتائجه السلبية فى الفترة الأخيرة، وتعرض للهزيمة على يد ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة رقم 19 من مسابقة الدورى المصرى، حيث لم يقدم الزمالك العرض المنتظر منه، وفشل فى مصالحة جماهيره، بعد خسارته فى مباراته الماضية بالدورى المصرى أمام إنبى بهدفين دون رد.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر أربعة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 19.